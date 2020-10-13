Украинцам открыли еще 6 стран для путешествий. Список

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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  • Туристам из Украины разрешили путешествовать в Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганду

  • Также добавили Центральную Африканскую Республику, Сан-Томе и Принсипи

  • Всего в списке 58 стран

Украинцам открыли еще 6 стран для путешествий. Список

Туристам из Украины позволили путешествовать в 58 стран мира в условиях мировой пандемии COVID-19. По сравнению с концом сентября к списку добавилось еще 6 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Заявление транслировалась онлайн на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в новый список добавились такие страны – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

"Хорошая новость – в список открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не наиболее популярны среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", – сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что сейчас министерство работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

В целом гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:

  • США

  • Мексика

  • Доминиканская Республика

  • Колумбия

  • Эквадор

  • Уругвай

  • Ирландия

  • Великобритания

  • Беларусь

  • Сербия

  • Северная Македония

  • Албания

  • Болгария

  • Турция

  • Армения

  • Казахстан

  • Иран

  • Афганистан

  • Ирак

  • Иордания

  • Ливан

  • Египет

  • Судан

  • Чад

  • Нигерия

  • Бенин

  • того

  • Гана

  • Буркина-Фасо

  • Сьерра-Леоне

  • южный Судан

  • Эфиопия

  • Сомали

  • Джибути

  • Кения

  • Танзания

  • Руанда

  • Бурунди

  • Малави

  • Замбия

  • Мальдивы

  • Южная Корея

  • Бахрейн

  • Перу

  • Пакистан

  • Уганда

  • Центральная Африканская Республика

  • Сан-Томе

  • Принсипи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.

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