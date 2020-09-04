Украинский медведь, принимающий душ в лесу, стал звездой сети

Видео с принимающим душ украинским медведем стало вирусным.
В сети стало популярным видео с медведем в реабилитационном центре для диких животных под Сатановом Хмельницкой области.
Ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На видео черный гималайский медведь смешно сидит на лужайке, а работники центра поливают его струей воды.
При этом животное ловит языком воду и время от времени чешет себя лапой.
Крупнейший в Украине реабилитационный центр для диких животных "Парк хищников Арден" начал свою работу в этом месяце.
В новосозданный питомник переехали 7-летние близнецы бурые медведи Маша и Миша, 20-летний цирковой бурый медведь Тоша, а также 21-летний гималайский медведь Гоша.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике медведь подобрался к туристкам и напугал их, когда те делали селфи.
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