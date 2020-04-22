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22 апреля • обновлено в 14:40
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Украинский медик жестко высказался о нарушителях карантина

10.1т
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Врач отделения анестезиологии и интенсивной терапии Закарпатской областной больницы Василий Шерегий, который неделю провел с больными COVID-19, призвал украинцев соблюдать требования карантина и оставаться дома.

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По его словам, сейчас ситуация с распространением вируса в стране неконтролируемая, а люди наивны. Видео с громкой речью медика опубликовано на YouTube-канале Uzh Inform (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Не дай Бог вам быть среди тех пациентов, которых мы сейчас лечим. Им сейчас страшно, ведь большинство из них даже не понимают, как могли заразиться. Это сейчас не контролируется", – заверил он.

"Сидите дома, уже ничего не контролируется!" Медик жестко высказался о нарушителях карантина

Медик подчеркнул, что инфекция внутри страны распространяется очень быстро. К тому же сейчас все реже встречаются случаи, когда пациенты сообщают, что подхватили вирус, потому что контактировали с кем-то, кто приехал из-за границы.

Шерегий добавил, мол, не понимает, как люди могут говорить, что им не под силу посидеть дома на карантине. В частности, на фоне того, что медики постоянно находятся в опасных условиях и не жалуются.

"Когда люди думают, что все это шутки, то они очень наивны. Поэтому, если вы хоть немного уважаете медперсонал и самих себя, пожалуйста, не подвергайте риску их, себя и своих близких. Ведь есть много тех, кому из-за чьей-то глупости и безответственности приходится рисковать собственной жизнью", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По последним данным, в Украине заразились коронавирусом уже 1138 медицинских работников.

  • Председатель независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Запорожья Анатолий Сидоренко заверил, что медики массово заражаются COVID-19 не только из-за недостаточной защиты, но и из-за небрежного отношения пациентов, которые часто скрывают болезни.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
медики
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