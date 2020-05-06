Если в Украине увеличить количество тестов на COVID-19, то лаборатории не справятся с нагрузкой. Результаты можно будет получить лишь через месяц, когда лечить больного уже нет смысла.

Об этом в Facebook написал медбрат Киевской городской клинической больницы №17 Глеб Битюков, который две недели пробыл в составе украинской миссии в Италии.

Медик отметил, что в Украине официальная статистика ситуации с заболеванием коронавирусом отражает действительность недельной давности.

COVID-19 в Украине

"В чем отличие в сравнении с итальянским (тестом – Ред.) – я буду знать результат ориентировочно через неделю", – пояснил он.

Он рассказал, что в последний день своего нахождения в Италии он протестировался у местных специалистов. Обычно результатов исследования там ждут около 4 часов, но он тестировался во второй половине дня, поэтому анализы пришли на следующий день.

"То есть, вся статистика (в Украине – Ред.), которую мы видим сейчас, актуальна по состоянию на неделю назад. Учитывая это, как можно планировать и ориентироваться в ситуации, которая меняется каждый час, но ты об этом узнаешь только через неделю? А еще недавно отставание составляло несколько дней", – указал Битюков.

Тест на COVID-19 Facebook Глеб Битюков

Медбрат подчеркнул, что с такой скоростью обследования украинская больница не сможет принять пациента, провести тестирование, дождаться результата и определиться с лечением.

По мнению Битюкова, каждого пациента необходимо воспринимать как потенциально зараженного и с ним медикам нужно придерживаться всех защитных норм.

"А вы говорите об увеличении количества тестирований. Увеличив их количество, мы будем знать результаты через месяц. Когда уже и лечить нет смысла", – подытожил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем на определение COVID-19.