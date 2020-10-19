Украинский курорт засыпало снегом. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк Общество 13:59, 19.10.2020 Обновлено: 14:56, 19.10.2020

Украинский курорт Драгобрат в Закарпатской области засыпало свежим снегом.

Пользователь Facebook Василий Молдавчук опубликовал яркие фото заснеженных Карпат (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Снег почти полностью покрыл землю, лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава.

19 октября на Драгобрате +1...+4 градуса тепла, облачно с прояснениями.

Драгобрат засыпало свежим снегом
Facebook Василия Молдавчука
Опубликованы яркие фото заснеженных Карпат
Facebook Василия Молдавчука
Снег почти полностью покрыл землю на Драгобрате
Facebook Василия Молдавчука
Лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава
Facebook Василия Молдавчука
19 октября на Драгобрате облачно с прояснениями
Facebook Василия Молдавчука
Температура в Карпатах +1...+4 градуса тепла
Facebook Василия Молдавчука
Первый снег на Драгобрате выпал 14 октября
Facebook Василия Молдавчука
Фото заснеженных Карпат появились в сети
Facebook Василия Молдавчука
Заснеженный Драгобрат ждет туристов
Facebook Василия Молдавчука
Скрин веб-камеры на Драгобрате
Скрин веб-камеры на Драгобрате
Скрин веб-камеры на Драгобрате
Скрин веб-камеры на Драгобрате

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября запад Украины засыпало снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.

Настоящая зима началась на горе Поп Иван и в курортных городках Славское и Драгобрат.

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