Украинский курорт засыпало снегом. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
3,6 т.
Опубликованы фото заснеженных Карпат

Украинский курорт Драгобрат в Закарпатской области засыпало свежим снегом.

Пользователь Facebook Василий Молдавчук опубликовал яркие фото заснеженных Карпат (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Снег почти полностью покрыл землю, лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава.

19 октября на Драгобрате +1...+4 градуса тепла, облачно с прояснениями.

Драгобрат засыпало свежим снегом
Опубликованы яркие фото заснеженных Карпат
Снег почти полностью покрыл землю на Драгобрате
Лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава
19 октября на Драгобрате облачно с прояснениями
Температура в Карпатах +1...+4 градуса тепла
Первый снег на Драгобрате выпал 14 октября
Фото заснеженных Карпат появились в сети
Заснеженный Драгобрат ждет туристов

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября запад Украины засыпало снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.

Настоящая зима началась на горе Поп Иван и в курортных городках Славское и Драгобрат.

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