Украинский курорт засыпало снегом. Фоторепортаж

Украинский курорт Драгобрат в Закарпатской области засыпало свежим снегом.

Пользователь Facebook Василий Молдавчук опубликовал яркие фото заснеженных Карпат (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Снег почти полностью покрыл землю, лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава.

19 октября на Драгобрате +1...+4 градуса тепла, облачно с прояснениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября запад Украины засыпало снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.

Настоящая зима началась на горе Поп Иван и в курортных городках Славское и Драгобрат.