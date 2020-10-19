Украинский курорт засыпало снегом. Фоторепортаж
Украинский курорт Драгобрат в Закарпатской области засыпало свежим снегом.
Пользователь Facebook Василий Молдавчук опубликовал яркие фото заснеженных Карпат (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Снег почти полностью покрыл землю, лишь кое-где пробивается пожелтевшая трава.
19 октября на Драгобрате +1...+4 градуса тепла, облачно с прояснениями.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября запад Украины засыпало снегом. Осадки выпали в Карпатах и во Львовской области.
Настоящая зима началась на горе Поп Иван и в курортных городках Славское и Драгобрат.