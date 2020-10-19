Украинский институт будущего анонсировал курс "Школа государственной политики Ли Куан Ю"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Украинский институт будущего анонсировал курс 'Школа государственной политики Ли Куан Ю'

Украинский институт будущего запускает масштабный проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю".

Как сообщили в пресс-служба института, 23 октября стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций".

В течение 4-х модулей участников курса ждет 8 лекций по 1,5 часа в реальном времени на платформе веб-семинара Zoom, во время которых лекторы представят практические кейсы современных дней. Так, например, Джеймс Крабтри, который работал многолетним корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times и т.д., расскажет как Сингапур коммуницирует о ситуации с COVID-19 со своими гражданами.

Во время обучения участники смогут пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета, приобрести политический, административный и аналитический опыт, необходимый для формирования политики, понять тонкости управления политической турбулентностью и управления институциональными изменениями, овладеть особенности коммуникации при осуществлении государственной политики.

В пресс-службе также отметили, что UIF обеспечит перевод курса на украинский язык. По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца. Также участники будут иметь доступ в личный кабинет на сайте школы. Они смогут там знакомиться с множеством интересных материалов, задавать вопросы лекторам и тому подобное.

Для того, чтобы принять участие в курсе, необходимо заполнить анкету по ссылке.