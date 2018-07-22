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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Украинский гимн звучал в России как гимн победы

4.1т

С Усиком дело обстоит так.

Изначально он согласился на бой, но в Саудовской Аравии. Это стоило огромных денег. Но случилось непредвидинное. Александр получил травму и сроки проведения были сорваны. Поэтому бой перенесли в Москву и стал вопрос ехать или здавать все пояса.

Правильно или нет, но Усик принял решение драться. Теперь он не только выиграл кубок Мухамеда Али, но и стал абсолютным мировым чемпионом. Можно было не ехать и чемпионами стали бы русские. А теперь украинский гимн звучал как гимн победы, а прапор увидели по всей планете.

Я не осуждаю Усика. Он оказался в ситуации, когда любое решение несет много минусов. Бой был бы в другом месте, но травма помешала. Руссские ликовали бы в случаи его отказа. Усик сделал выбор побить россиянина, забрать пояса и спеть гимн Украины в Мордоре. Можем его осудить и игнать из Украины, уверен, что бойца такого класса примут с радостью в любой стране Мира.

Новости
Победу посвящаю своим отцам

А можем поблагодарить за победу. Теперь о соревнованиях в Москве. Я против поездок в Мордор украинцев. Но тут оказалась патовая ситуация. Не удивлюсь если россияне так выстроили все, чтобы получить такое преимущество.

От себя лишь добавлю. Поздравляю Александра. Весь Мир считает, что это успех. Он рискнул и победил. А мог сдать пояса. А если бы проиграл, то был бы распят соотечествениками. Что ж сделал тяжелый выбор. Я бы никому не пожелал такого.

А русские несмотря на все свои махинации и допинги - лузеры.

Все будет Украина.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Темы
Российско-украинский конфликтУсик - Гассиев
Персона
Александр Усик
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Комментарии на сайте не модерированы
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Какой глупый гаи и прочие кастрюли! Россиянам нравится Усик и как человек,и как спортсмен,поэтому она пообещала и заплатила ему за бой 10 млн.баксов- надо же поддержать хорошего человека ! А то в нищей Украине скоро двинул бы ноги...
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Мартин Алекс, Усик - настоящий крымчанин, пример для остальных. Украинский флаг в дом каждому крымчанину и песню "Не дамо свій край нікому" на рингтон телефона!!!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Усик так и не сказал "Крым это украина", так что в РФ к Усику относятся с симпатией. Победил Усик честно. Двигался больше, бил быстрее.
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Афанасьев Алексей, украинцы, в том числе крымчане судят по делам. Сбербанк РФ тоже не говорит, а Путлер с десяток раз говорил, что пенсионный возраст не поднимут.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А куда подевался подонок Русский солдат с другими заштатными лишнехромосомными? Боярой от стресса спасается?
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Вся бояра, после отравления людей в Иркутске в 2016 г, в течение недели была вывезена в Украину, где ее пьют и поныне- спасаются от стресса...
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Морозова Алла
Морозова Алла
Blashchuk Oleh, не он графским стеапаном и еще парочкой путинососов рыдают под столом у осетинов.Отрабатывают.
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