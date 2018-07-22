С Усиком дело обстоит так.

Изначально он согласился на бой, но в Саудовской Аравии. Это стоило огромных денег. Но случилось непредвидинное. Александр получил травму и сроки проведения были сорваны. Поэтому бой перенесли в Москву и стал вопрос ехать или здавать все пояса.

Правильно или нет, но Усик принял решение драться. Теперь он не только выиграл кубок Мухамеда Али, но и стал абсолютным мировым чемпионом. Можно было не ехать и чемпионами стали бы русские. А теперь украинский гимн звучал как гимн победы, а прапор увидели по всей планете.

Я не осуждаю Усика. Он оказался в ситуации, когда любое решение несет много минусов. Бой был бы в другом месте, но травма помешала. Руссские ликовали бы в случаи его отказа. Усик сделал выбор побить россиянина, забрать пояса и спеть гимн Украины в Мордоре. Можем его осудить и игнать из Украины, уверен, что бойца такого класса примут с радостью в любой стране Мира.

Новости Победу посвящаю своим отцам

А можем поблагодарить за победу. Теперь о соревнованиях в Москве. Я против поездок в Мордор украинцев. Но тут оказалась патовая ситуация. Не удивлюсь если россияне так выстроили все, чтобы получить такое преимущество.

От себя лишь добавлю. Поздравляю Александра. Весь Мир считает, что это успех. Он рискнул и победил. А мог сдать пояса. А если бы проиграл, то был бы распят соотечествениками. Что ж сделал тяжелый выбор. Я бы никому не пожелал такого.

А русские несмотря на все свои махинации и допинги - лузеры.

Все будет Украина.