"Украинский Давос": чем интересен второй Международный форум Ukrainian ID

В Каневе 7-8 июня во второй раз пройдет Международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, который уже успели назвать "украинским Давосом", проводя аналогию с Всемирным экономическим форумом.

Главной темой мероприятия в этом году станет "Революция ценностей". Среди спикеров - лидеры мнений Украины и мира, эксперты в области экономики, энергетики, экологии, в вопросах общества, политики, коммуникаций, полномочные дипломаты, инвесторы, гуманитарии. По результатам Ukrainian ID будет создана "Конституция ценностей" - свод ключевых правил гуманитарной безопасности и общественной жизни Украины.

Главной целью Форума является создание эффективной диалоговой платформы, объединяющей отечественных и мировых лидеров мнений для генерирования новых смыслов, обеспечения будущего страны на фундаменте стремительного развития экономики и человеческого капитала, а также - через призму децентрализации - создание и отработка модели экономического роста региональных центров на примере успешных кейсов мира и Украины, в частности Канева.

Во время Форума украинские и мировые лидеры выработают стратегические направления в развитии образования, экономики, политики, технологий, культуры, туризма, гуманитарной безопасности и гендерного права. В целом дискуссия будет проходить в рамках десяти тематических панелей. В прошлом году в обсуждении приняли участие более 300 экспертов, в этом году организаторы планируют собрать около 500.

Среди вопросов, которые будут подниматься во время дискуссий, – новая политика безопасности стратегия страны: человек как высшая ценность, эффективная энергетическая стратегия: "Консенсус 3хЭ: Энергетика, Экономика, Экология", вызовы и перспективы децентрализации, ценность, как цель, инвестиции в украинскую инфраструктуру и поиски путей, как оживить водные артерии, "вес" культурного капитала, культурный туризм, как драйвер экономики. Также на Форуме в партнерстве с Институтом Будущего Украина будет представлена новая экономическая стратегия с акцентом на гуманизацию экономики. А в панели Community ID и платформе "Big Ideas for Small Cities" будут рассмотрены успешные кейсы развития местных общин через призму процесса децентрализации.

К флешмобу по созданию Конституции ценностей уже присоединились украинские и мировые интеллектуалы: известный украинский писатель Юрий Андрухович, бельгийский социолог Паскаль Гилен, знаменитый режиссер Роман Балаян, директор Австрийского культурного форума Д-р Ульф Хаусбрандт, профессор Гарвардского университета, литературовед Григорий Грабович, известный урбанист Д-р Норберт Нойхауз и философ Вахтанг Кебуладзе, меценат и предприниматель Евгений Уткин, известный художник Александр Ройтбурд, политик и нардеп Елена Сотник, известный деятель Виктор Андросов, политолог Николай Давидюк и другие.

В рамках Форума состоится награждение лауреатов Ukrainian ID Awards - ежегодной международной премии за вклад в развитие общества и принципов гуманизма, равенства и общественного блага. Первым лауреатом премии стал украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов – за несокрушимое стремление к свободе и гражданское достоинство. Также во время Форума состоится международный мультидисциплинарный фестиваль "Sheva Fest", который объединяет современное искусство - музыку, литературу, театр и кино.

Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно - Канев является географическим и духовным центром Украины, который неразрывно связан с символом страны, главным ее национальным брендом - Тарасом Шевченко.

Ukrainian ID также благотворительную цель. Регистрационные взносы Форума и средства от продажи билетов на фестиваль "Sheva Fest" будут направлены на завершение строительства Шевченко культурного центра.

"Второй Форум Ukrainian ID в Каневе, на котором будем обсуждать вопросы новой экономической и эффективной энергетической стратегии, проблемы водной инфраструктуры, успехи и пробелы децентрализации, вместе с вопросами культуры, туризма, образования, гендерного равенства, мы назвали "Революция ценностей", - отмечает президент форума Наталья Заболотная. - Пропитанная невежеством, коррупцией и несправедливостью государственная машина требует немедленной перезагрузки. Должны быть демонтированы все средства сознательной люмпенизации общества. Оно должно обозначить новые ориентиры и получить шанс на новое будущее. Политика в Украине умерла, нас спасут только ценности".

Ключевые комментарии и тезисы спикеров пресс-мероприятия по случаю презентации программы Форума, которая состоялась 17 апреля в УКМЦ можно найти здесь.

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