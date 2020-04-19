Анестезиолог реанимационного отделения одной из больниц Ивано-Франковска рассказал о своей работе во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Специалист отметил, что спасает жизни незнакомцам, а для своих для родных становится "ходячей бомбой". Об этом врач рассказал в комментарии изданию "Галка". Молодой специалист попросил не называть его имени.

"Одно дело, когда люди на карантине боятся подхватить что-то в супермаркете или на улице, а другое – когда ты 8-12 часов контактируешь с подтвержденными тяжелыми случаями "короны". Любая неосторожность может запустить цепную реакцию, ценой человеческих жизней. На самом деле сильное моральное давление", – сказал врач.

Анестезиолог добавил, что после появления первых инфицированных в больнице "кардинально все изменилось".

"С тех пор отдельная от семьи посуда, никаких совместных трапез или собраний в одной комнате... Ты спасаешь жизнь незнакомых людей, с другой стороны – ты становишься ходячей бомбой для родных, подвергаешь их на прямую опасность", – рассказал медик.

"Это же касается медсестер, младшего персонала, они часто являются ключевыми звеньями жизнедеятельности целых семей и разрываются между двумя фронтами", – добавил он.

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