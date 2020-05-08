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8 мая • обновлено в 21:25
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Украинских заробитчан вывезли в Австрию

1.4т
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В Австрию на латвийском чартере вылетели 200 украинских рабочих.

Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко.

"Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", – написал он.

Дипломат поблагодарил "за слаженную работу" иностранные ведомства Украины, Австрии и украинское Министерство инфраструктуры.

В Австрию полетел чартер с украинцами. Иллюстрация

В Австрию полетел чартер с украинцами. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, и назвал несколько условий.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Вадим Пристайко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
раньше рабов морем возили, а сейчас самолетами... прогресс, однако...
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2
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
В своей стране надо работать! Свой урожай собирать! А не на чужом спину гнуть!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
как он интересно рабов обозвал: українськi робітникi
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Общество

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