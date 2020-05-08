Украинских заробитчан вывезли в Австрию

В Австрию на латвийском чартере вылетели 200 украинских рабочих.

Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко.

"Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства", – написал он.

Дипломат поблагодарил "за слаженную работу" иностранные ведомства Украины, Австрии и украинское Министерство инфраструктуры.

В Австрию полетел чартер с украинцами. Иллюстрация

До Австрії вилетів латвійський чартер @SmartLynxCom з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку Уряду. А поки дякую за злагоджену роботу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, и назвал несколько условий.

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