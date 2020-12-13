Украинских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах

Марина Лисничук Общество 08:08, 13.12.2020 Обновлено: 08:09, 13.12.2020

В Украине утром в воскресенье, 13 декабря, прогнозируют ухудшение погодных условий – сильный туман и гололед.

Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что в южной части страны еще с вечера предыдущего дня будет наблюдаться видимость 200-500 м. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Предупреждение об ухудшении погоды в Украине 13 декабря
meteo.gov.ua

Подчеркивается, что на отдельных участках дорог такие метеоусловия способны привести к нарушению движения транспорта.

Ко всему прочему, с ночи на Правобережье, а также днем в большинстве регионов, кроме юго-восточных, ожидается гололед, на дорогах будет скользко.

"Будьте осторожны, отправляясь в путь! Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут!" – советуют спасатели.

Текущая погода в Украине 13 декабря
meteo.gov.ua

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