Украинских водителей предупредили о тумане и гололедице на дорогах
В Украине утром в воскресенье, 13 декабря, прогнозируют ухудшение погодных условий – сильный туман и гололед.
Водителей призывают быть внимательнее на дорогах. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Отмечается, что в южной части страны еще с вечера предыдущего дня будет наблюдаться видимость 200-500 м. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Подчеркивается, что на отдельных участках дорог такие метеоусловия способны привести к нарушению движения транспорта.
Ко всему прочему, с ночи на Правобережье, а также днем в большинстве регионов, кроме юго-восточных, ожидается гололед, на дорогах будет скользко.
"Будьте осторожны, отправляясь в путь! Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут!" – советуют спасатели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее метеорологи предупредили, где в Украине ожидается ухудшение погоды в течение 11-13 декабря.
Со своей стороны синоптики спрогнозировали погоду на День святого Николая, а также Рождество и Новый год в Украине.