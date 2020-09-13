Украинских танкистов поздравили зрелищным видео

В воскресенье, 13 сентября, в Украине отмечают День танкиста.

Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины поздравило в Facebook танкистов с их профессиональным праздником (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Седьмой год подряд украинские танковые экипажи мужественно и уверенно выполняют боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в рамках проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, доказывая свой профессионализм. Ваши грозные машины всегда находятся рядом и добавляют уверенности военным на линии соприкосновения", – сказал командующий ОС ВСУ Сергей Наев.

Особое уважение он выразил работникам танкостроительной промышленности Украины.

"Благодаря вашей кропотливой работе Украина имеет многолетнюю историю развития танковых войск, которые являются важной составляющей боевого потенциала Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Наев.

Отдельно он вспомнил воинов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Также видеопоздравление танкистам подготовила 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

"Воины-танкисты отличаются особым мужеством, смелостью и решительностью. Танк – это та машина, которая кардинально меняет ситуацию в бою!" – говорится в поздравлении.

В свою очередь, Министерство обороны Украины в Facebook отметило, что День танкиста – это благодарность всем, кто писал славную историю танковых войск, а также дань уважения ученым и конструкторам за создание мощных боевых машин, благодаря которым Украина входит в число ведущих стран мира в области танкостроения.

"Танковые подразделения Вооруженных сил Украины всегда там, где труднее всего. Мужество и героизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на востоке Украины во время отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии", – заявили в ведомстве.

К поздравлениям присоединился и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Танковые войска – это стальной кулак Вооруженных сил Украины! Они возродились в ожесточенных боях с российским агрессором и, без преувеличения, являются сегодня главной ударной силой Сухопутных войск", – констатировал он.

По словам Порошенко, каждый украинский военный, который защищает Украину, четко знает: если рядом с ним находятся танкисты – победа обеспечена.

"Слава нашим воинам-танкистам – мужественным, смелым, решительным, бесстрашным. Вечная память и слава всем танкистам, которые отдали свою жизнь за независимую Украину!" – добавил политик.

Приветствие Минобороны. Скрин Facebook

Приветствие Петра Порошенко. Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа командование ВСУ поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил с их профессиональным праздником.