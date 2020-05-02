В сети возмутились предложением "накормить врача" в Украине, которое восприняли как унижение.

Об этом в Facebook сообщила кандидат медицинских наук Ольга Крамарева, которая опубликовала фото из одного супермаркета, где за 47,5 грн предлагали оплатить обед для врача.

"Накормите врача?! Вы серьезно? Накормите бездомных животных! Для чего это унижение? Каким вы видите своего врача? Умным, заинтересованным, обладающим всеми современными методами диагностики и лечения, посещает актуальные конференции, семинары, мастер-классы? Или тем, кого нужно накормить?" – негодовала медик.

Facebook Ольга Крамарева

Крамарева отметила, что волонтерство – это прекрасно, но не тогда, когда это превращается в абсурд.

"Сегодняшний "театр абсурда": "мы подарили 20 ножниц отделению и зафоткались в соцсетях! Мы классные!", – вызывает исключительно отвращение. На фоне пандемии Европа почувствовала нехватку медицинских работников, стоит ли и дальше оставаться там, где мы будем работать "за еду"? Еще чуть больше года назад у нас была вера, армия... Сейчас нам предлагают бесплатные обеды?" – добавила она.

Крамареву поддержали в комментариях, назвав такую "подачку" оскорбительной для медиков.

"Боюсь представить, что в тот обед за такую цену положили", "Еще можно оплатить троллейбус для врача, туалетная бумага, мыло 72%. Дно пробивается", "Я часто думаю: где мы не туда свернули? И кажется мне, что все началось с частных клиник, когда медицинскую помощь превратили в услугу для богатеньких. Когда мы начали брать деньги за комфорт пациента (платная палата), а не гонорар за лечение. Когда кто-то на дежурстве с радостью клал в карман 50 гривен, вместо того, чтоб отказаться от унизительной подачки", "Это не просто унизительно, это отвратительно!" – писали в сети.

Facebook Ольга Крамарева

Facebook Ольга Крамарева

Facebook Ольга Крамарева

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