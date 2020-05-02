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3 мая • обновлено в 22:51
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Украинских медиков оскорбила "подачка" для врачей. Фото

24.9т
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В сети возмутились предложением "накормить врача" в Украине, которое восприняли как унижение.

Об этом в Facebook сообщила кандидат медицинских наук Ольга Крамарева, которая опубликовала фото из одного супермаркета, где за 47,5 грн предлагали оплатить обед для врача.

"Накормите врача?! Вы серьезно? Накормите бездомных животных! Для чего это унижение? Каким вы видите своего врача? Умным, заинтересованным, обладающим всеми современными методами диагностики и лечения, посещает актуальные конференции, семинары, мастер-классы? Или тем, кого нужно накормить?" – негодовала медик.

"Вызывает отвращение": украинских медиков оскорбила "подачка" для врачей

Facebook Ольга Крамарева

Крамарева отметила, что волонтерство – это прекрасно, но не тогда, когда это превращается в абсурд.

"Сегодняшний "театр абсурда": "мы подарили 20 ножниц отделению и зафоткались в соцсетях! Мы классные!", – вызывает исключительно отвращение. На фоне пандемии Европа почувствовала нехватку медицинских работников, стоит ли и дальше оставаться там, где мы будем работать "за еду"? Еще чуть больше года назад у нас была вера, армия... Сейчас нам предлагают бесплатные обеды?" – добавила она.

Крамареву поддержали в комментариях, назвав такую "подачку" оскорбительной для медиков.

"Боюсь представить, что в тот обед за такую цену положили", "Еще можно оплатить троллейбус для врача, туалетная бумага, мыло 72%. Дно пробивается", "Я часто думаю: где мы не туда свернули? И кажется мне, что все началось с частных клиник, когда медицинскую помощь превратили в услугу для богатеньких. Когда мы начали брать деньги за комфорт пациента (платная палата), а не гонорар за лечение. Когда кто-то на дежурстве с радостью клал в карман 50 гривен, вместо того, чтоб отказаться от унизительной подачки", "Это не просто унизительно, это отвратительно!" – писали в сети.

"Вызывает отвращение": украинских медиков оскорбила "подачка" для врачей

Facebook Ольга Крамарева

"Вызывает отвращение": украинских медиков оскорбила "подачка" для врачей

Facebook Ольга Крамарева

"Вызывает отвращение": украинских медиков оскорбила "подачка" для врачей

Facebook Ольга Крамарева

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов оправдался, почему врачи не получили 300% зарплаты в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
соцсети зарплата врача медики
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Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Совершенно не верно! Свернули не туда мы тогда, когда начали выбирать воров. Все выборы устроены так что бы можно было выбрать только воров.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Якась не сповна розуму. Це форма благодійного внеску. для громадян, мавпування закордонного досвіду. Виглядає в наших умовах не досить органічно, але нявкати про огиду не варто. Нехай про огоиду очільникам МОЗ та держави розкаже з приводу злиденних зарплат. Чи то не огидно?
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