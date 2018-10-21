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Украинских авторов бесплатно научат продвигать собственные произведения

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10 ноября в Киеве пройдет интерактивный тренинг "Как продвигать собственный культурный продукт".

Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента поделятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами, которые помогут авторам, музыкантам, художникам сделать свои произведения и проекты еще более узнаваемыми.

"Ключевым элементом развития государственности является развитие национальной культуры. А в XXI веке культурный продукт будет пользоваться спросом у аудитории исключительно при условии эффективного использования современных технологий маркетинга и коммуникаций. Целью нашего тренинга есть бесплатно поделиться знаниями и опытом ведущих экспертов арт-маркетинга со всеми авторами культурных проектов. Все будет происходить в современном интерактивном формате с онлайн-трансляцией, что делает наш тренинг доступен в каждом уголке Украины", - поделилась организатор образовательной события, директор коммуникационного агентства Friends of Brands, Ольга Малыш.

Во время тренинга посетители смогут научиться эффективно презентовать свой проект перед потенциальными партнерами, инвесторами, журналистами и общественностью; создавать бренд культурного проекта с пониманием его целевой аудитории, его ключевых преимуществ и основных посылов; планировать базовую стратегию продвижения культурного продукта в современных каналах коммуникации; ориентироваться в современных принципах построения рекламных кампаний; эффективно строить взаимодействие со СМИ, успешно участвовать в пресс-мероприятиях, давать интервью, комментарии и посещать гостевые эфиры; полноценно использовать социальные сети для продвижения собственного культурного продукта.

Также после каждого лектория пройдут практические занятия, а по окончании тренинга каждый посетитель сможет проверить свои новые знания с помощью анкетирования.

Украинских авторов бесплатно научат продвигать собственные произведения

Среди заявленных спикеров тренинга: Екатерина Тейлор (куратор, руководитель культурных проектов, эксперт современного искусства. Основательница Port creative hub. Автор и ведущая шоу на радио Аристократы "Искуственный интеллект". Колумнистка в "Новом времени" и Platfor.ma.); Екатерина Аврамчук (бренд-менеджер крупнейшего в Украине интернет-магазина Yakaboo); Оксана Хмелевская (координатор Книжного Арсенала, соучредитель и редактор культурно-издательского проекта "Читомо"); Антон Семиженко (лауреат премии профессиональной журналистики "Честь профессии 2018", 12 лет в журналистике, журналист журнала "Країна", интернет-проекта "Инсайдер", основатель инфоресурса о социальных инновации "Продолжение следует") и др.

Для участия приглашаются авторы и художники со своими проектами, которые требуют продвижения. Участие бесплатное при условии обязательной регистрации по ссылке.

Спикерами и организаторами проекта среди зарегистрированных будут отобраны 25 участников со своими культурными проектами к непосредственному участию в тренинге, который пройдет в HUB 4.0 (пер. Ярославский 1/3). Для остальных зарегистрированных участников будет доступна онлайн трансляция, ссылка на которую пришлют на электронную почту организаторы проекта.

Тренинг "Как продвигать свой культурный продукт" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Место
Украина
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