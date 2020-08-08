Задержанные в Беларуси журналисты вернулись в Украину и рассказали детали ЧП

Депортированные из Беларуси корреспонденты "Настоящего времени" Ирина Ромалийскаа, Роман Гребенюк и Юрий Баранюк утром 8 августа прибыли в Украину.

Самолетом из Минска они прилетели в Одессу. Об этом на своей странице в Facebook написал Гребенюк. Он опубликовал совместное фото с пляжа Аркадия и рассказал событиях последней ночи.

"Это лучший рассвет в жизни. Нет, не спали. Пока много эмоций вперемешку с жестким диссонансом. Потому что каких-то 5 часов назад ты был в гостинице "Минск", затем был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил открылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Далее обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать". Через несколько часов самолет, Одесса, море..." , – рассказал Гребенюк.

Почему это произошло

Формальной причиной для задержания и высылки журналистов из страны, в которую они прибыли для освещения президентских выборов (состоятся в воскресенье, 9 августа) официальный Минск назвал их работу в Беларуси без аккредитации.

Однако журналист привел слова и.о. президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар, которая объяснила, как все происходило на самом деле:

"Телеканал "Настоящее время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ власти вовремя аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения правами свободной прессы и правом граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на выполнение своей профессиональной деятельности", – заявила Сенделар.

Гребенюк добавил, что больше подробностей будет позже.

Иван Гребенюк о задержании в Беларуси Facebook Ивана Гребенюка

Как сообщал OBOZREVATEL 7 августа в Беларуси задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время". Их депортировали, а также запретили въезд в страну на 10 лет.