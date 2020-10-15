Украинские врачи ставят диагноз "коронавирус" без ПЦР-тестов, – Степанов

В Украине врачи около двух месяцев ставят диагноз "коронавирус", не всегда подтверждая его положительным результатом ПЦР-теста.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в четверг, 15 октября, в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он рассказал, что врачи определяют наличие COVID-19 у пациента, учитывая его симптоматику.

"У нас уже полтора-два месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестированием. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи", – заявил Степанов.

По его словам, 30% ПЦР-тестов, согласно мировой статистике, являются негативными при подтвержденном диагнозе "коронавирус".

"Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", – пояснил министр.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине цена на вакцину от коронавируса может составить около 40 долларов за дозу.

При этом Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, поскольку она не прошла необходимой стадии клинических испытаний.