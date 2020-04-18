Работники центральной городской больницы Ивано-Франковская поделились реалиями работы в условиях пандемии коронавируса, в частности, связанными с защитными костюмами.

Так, в интервью "Галке", медсестра Катя Масляк отметила, что персонал больницы превращаются в "инопланетян".

"Сначала личный простой медицинский костюм, на него многоразовый комбинезон, после него кроксы, на них бахилы. Далее на голову одноразовую шапочку. Поверх нее капюшон от комбинезона. На руки перчатки, я одеваю две пары. Мы счастливы, что можем себе это позволить в ЦГКБ, потому что этим обеспечены. Но перчатки всегда в необходимости. И последний штрих: очки или защитный щиток", – описала свою ежедневную форму медсестра.

Костюм медсестры Галка

"Ну и на вчерашнем дежурстве мы придумали еще приложение: одноразовую сумку с шапочки одноразовой, потому что некуда ставить ручку, жгут, пластырь и клей, которые необходимы для работы. И еще для телефона: надевали их в кулечки и заклеивали скотчем. На самом деле в этом всем очень трудно. Трудно дышать, трудно двигаться. Мы учимся приспосабливаться к тому, что есть", – отметила Масляк.

При этом она добавила, что комбинезоны универсальные, большие, приходится их подвязывать. Никто не жалуется, поскольку по сравнению с другими больницами, их очень неплохо обеспечена, и все же, по словам Масляк, есть множество неудобств в такой одежде.

Костюм медсестры Галка

"Мы стараемся мало пить, потому что если хочется в туалет – тогда реальная запара. Это все снять с себя и не повалять по земле – это прям челлендж. Поэтому, так – медицинские сестры практически стараются не ходить в туалет, потому что это все снять и потом надеть обратно –– очень сложно и часозатратно. Ну и никто никуда не ходит в другие отделения, потому что ежели надо: тогда должны снять всю нашу защитную одежду и одеть чистую одноразовую. Говорят, что в одноразовых очень потеют. Я, если честно – не знаю, я сразу начала работать в многократной. Их шьют из разных материалов. Но те, которыми нас снабдили, на самом деле очень классные. Парят, если на голое тело. Вчера я была в костюме своем с коротким рукавом, думала, так будет менее жарко, надела кофточку под них, то к рукам прилипал костюм", – отметила Масляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черновицкая облгосадминистрация опубликовала фотографии, сделанные в инфекционном отделении одной из больниц области. Фото медсестер и врачей, которые лечат больных коронавирусом, тронули сеть.

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