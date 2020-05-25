Украинские врачи показали, как выглядят до и после смен с больными COVID-19. Трогательные фото

Украинские медики поделились своими фотографиями, на которых показали, как выглядят до тяжелых смен во время пандемии коронавируса и после.

Фотоподборку опубликовало The Village, напомнив, что в Украине COVID-19 по состоянию на 25 мая заболело уже более 4000 медработников.

Ведь в начале эпидемии врачи и медсестры не были обеспечены нужными средствами защиты: одноразовый костюм могли одевать несколько раз, а респиратор носили в течение рабочей смены. Именно это и могло стать одной из причин инфицирования.

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Сейчас, по словам медиков, ситуация стабильная: у них есть все необходимое и они продолжают лечить пациентов. Но работа в нынешних обстоятельствах чрезвычайно изнурительная.

Ведь сотрудники больниц должны менять средства защиты каждый раз после контакта с инфицированными. Иногда они делают это несколько раз в день, если пациентов меньше, а порой в респираторах и костюмах врач может находиться 4-5 часов подряд.

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

"В начале эпидемии чувствовал себя, будто на передовой. Создавалось впечатление, что это реальные военные действия, учитывая статистику смертности в Италии и в мире в то время. Я отправил жену с ребенком в село, чтобы не подвергать их опасности, и готовился к худшему. Было сложно, но не критично. Сейчас понимаю, что могли бы вылечить даже больше пациентов, если бы в этом была необходимость", – делится собственным опытом врач-инфекционист Роман Пономаренко из Полтавы.

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Украинские медики до и после смен The Village

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогали фото медсестер и врачей инфекционного отделения одной из больниц Черновицкой области, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.