Украинские врачи показали фото легких больного коронавирусом

Карина Бондаренко Общество 06:36, 23.09.2020 Обновлено: 06:57, 23.09.2020

Украинские медики показали фото легких человека, который заболел коронавирусной инфекцией.

Снимок опубликовали на странице Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы. Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом", – говорится в публикации.

В верхней части фотографии показаны легкие в нормальном состоянии, внизу – пораженные COVID-19.

Пораженные коронавирусом легкие.
Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации в Facebook
Медики показали фото легких больного COVID-19.
Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые дали прогноз развития пандемии коронавируса на пять лет. Два из них – о том, как человечество будет жить без вакцинации

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина построит военно-морской флот по шведской модели. Англичане помогут

Новый глава ГБР Сухачев уличен в скандале: не сдал тесты и после увольнения отсудил 1,1млн

Обвиняемая в сепаратизме Штепа официально стала кандидатом в мэры Славянска. Фото

"Антитела" и телеканал "Украина" назвали финалистов Всеукраинского конкурса

Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу – СМИ