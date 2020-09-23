Украинские врачи показали фото легких больного коронавирусом

Украинские медики показали фото легких человека, который заболел коронавирусной инфекцией.

Снимок опубликовали на странице Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы. Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом", – говорится в публикации.

В верхней части фотографии показаны легкие в нормальном состоянии, внизу – пораженные COVID-19.

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