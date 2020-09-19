Украинские врачи будут оказывать помощь при COVID-19 по новым стандартам

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты оказания помощи при коронавирусе, которые медики должны соблюдать в обязательном порядке.

Документ был разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, сообщает Минздрав.

"Новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, разработанный с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть, это те меры и алгоритмы, которые призваны улучшить ситуацию", – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшкою

Среди особенностей нового стандарта выделено:

Основным методом тестирования является полимеразная цепная реакция (ПЦР). В качестве предварительного скринингового обследования разрешено использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2. Данный тест показывает результат уже через 30 минут и не требует передачи образца к высокотехнологичной вирусологической лаборатории, то есть вводится быстрое тестирование на определение антигенов COVID-19.

Дополнительный метод диагностики - тестирование ИФА (иммуноферментный анализ) делается тем, у кого ПЦР отрицательный, но есть клинические симптомы, а также используется для скрининогового тестирования медиков, педагогов, силовиков.

Также определены категории граждан, которым нужно обязательно делать ПЦР-тест:

пациентам, которые имеют клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции и которым не делали скрининговый тест на антиген или такой тест был положительный;

пациентам с внегоспитальная пневмония;

контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают коронавирусной болезни.

Ляшко также пояснил, что обновлены критерии госпитализации больных коронавирусом до стационарного отделения и завершения амбулаторно-клинического лечения.

"К категории выздоровевших будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования", – отметил он.

Также отмечено, что пациент является неконтагиозным (не выделяет возбудителя) и не представляет угрозы для окружающих после 10 дней лечения, при отрицательном результате методом ПЦР; при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Кроме того, определены особенности завершения самоизоляции лиц, которые были в контакте с больным: контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или предполагаемым случаем и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований; контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, отобранного не ранее восьмого дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обновили распределение на карантинные зоны, которое вступит в силу с 21 сентября и будет действовать в течение двух недель.