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18 февраля • обновлено в 01:23
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"Маленькие боевые побратимы": воины ВСУ растрогали украинцев "мимишными" фото

1.4т
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В европейский День кота 17 февраля украинские военные поделились милыми фото с питомцами.

На странице в Facebook Национальной гвардии котов назвали "маленькими боевыми побратимами", которых гвардейцы защищают и оберегают в ООС и "очень часто забирают усатых товарищей после ротации с собой".

Снимки также опубликовали в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Черных Запорожцев.

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День кота: украинские военные показали фото

День кота: украинские военные показали фото

facebook.com/NGUmainpage

"Котики сопровождают воинов 72-й ОМБр в пункте постоянной дислокации, на полигонах и в районе выполнения боевых задач.

Они помогают избавиться от мышей в блиндажах, а также не оставляют равнодушными к себе и дарят военнослужащим тепло и радость", – отметили военные.

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/NGUmainpage

Посты военных собрали множество комментариев и лайков. "Очень приятно видеть таких мужественных мужчин с такими добрыми глазами и искренними улыбками. Будьте здоровы, берегите себя!" "Ми-ми-ми", – пишут пользователи сети.

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами

Украинские военные с котами

facebook.com/72.brigade.best

Комментарии к постам

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Комментарии к постам

Комментарии к постам

Скриншот

Комментарии к постам

Комментарии к постам

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятую годовщину подписания Минских соглашений в сети появилось жуткое видео обстрела Дебальцево террористами.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Национальная гвардия фотографии животные кот
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А чо, вполне себе мило. Убил ребёнка - погладил котёнка. Ми-ми-ми
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