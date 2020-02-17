"Маленькие боевые побратимы": воины ВСУ растрогали украинцев "мимишными" фото

В европейский День кота 17 февраля украинские военные поделились милыми фото с питомцами.

На странице в Facebook Национальной гвардии котов назвали "маленькими боевыми побратимами", которых гвардейцы защищают и оберегают в ООС и "очень часто забирают усатых товарищей после ротации с собой".

Снимки также опубликовали в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Черных Запорожцев.

День кота: украинские военные показали фото facebook.com/NGUmainpage

"Котики сопровождают воинов 72-й ОМБр в пункте постоянной дислокации, на полигонах и в районе выполнения боевых задач.

Они помогают избавиться от мышей в блиндажах, а также не оставляют равнодушными к себе и дарят военнослужащим тепло и радость", – отметили военные.

Украинские военные с котами facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами facebook.com/NGUmainpage

Посты военных собрали множество комментариев и лайков. "Очень приятно видеть таких мужественных мужчин с такими добрыми глазами и искренними улыбками. Будьте здоровы, берегите себя!" "Ми-ми-ми", – пишут пользователи сети.

Украинские военные с котами facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами facebook.com/NGUmainpage

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Украинские военные с котами facebook.com/72.brigade.best

Комментарии к постам Скриншот

Комментарии к постам Скриншот

Комментарии к постам Скриншот

Комментарии к постам Скриншот

Комментарии к постам Скриншот

Комментарии к постам Скриншот

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