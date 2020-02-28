Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых проводились маневры с участием авиации и тяжелой артиллерии.

В них приняли участие бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники и военная авиация, сообщается на странице МВД в Facebook (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

По легенде учений, морской десант РФ попытался высадиться на побережье Азовского моря, чтобы захватить украинские опорные пункты возле Мариуполя.

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

"Радиолокационная система наших сил зафиксировала скопление вражеской техники на море в близи украинской территории, что дало начало масштабному отражению атаки десанта противника. Во время наступления врага и его попытки высадиться на побережье в ход пошла тяжелая артиллерия и армейская авиация", – сказано в сообщении.

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

После перемещения условного врага на берег, в бой вступили танки, морская пехота, десант и бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" на бронемобилях "Спартан".

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

Отбить наступление удалось успешно. Медики эвакуировали "раненых" с помощью вертолетов на суше и в море с катеров.

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

Учения на побережье Азовского моря facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2019 года в районе отвода сил и средств в Луганской области украинские военнослужащие провели тактические учения.

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