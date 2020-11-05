Украинские военные получили крупную партию реактивных огнеметов. Фото

Научно-исследовательский институт химических продуктов ГП "Укроборонпром" досрочно изготовил и передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" 4 ноября. Оружие успешно прошло приемо-сдаточные испытания и подтвердило свои тактико-технические характеристики.

"В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективны для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра", – сообщил директор института Владимир Щербань.

Специалисты предприятия также продемонстрировали украинским военным модернизированную версию изделия – облегченный РПО-16. По их словам, это удобное и эффективное оружие при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск.

Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно.

Реактивный пехотный огнемет РПО-16 ukroboronprom.com.ua

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