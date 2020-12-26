Украинские военные музыканты ответили американцам своим исполнением "Щедрика". Видео

В Виннице коллектив военных музыкантов Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ исполнил "Щедрик" Николая Леонтовича.

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, музыканты хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением выдающегося украинского композитора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полную версию выступления военные обещают обнародовать к Рождеству 7 января.

Ранее свою версию "Щедрика" исполнил оркестр полиции Киева.

Всемирно известное произведение для хора "Щедрик" относится к тем, над которыми Николай Леонтович работал почти всю жизнь. Первая ее редакция была написана в 1901-1902 гг., вторая редакция – в 1906-1908 гг., третья – в 1914 г., четвертая – в 1916 г., и, наконец, пятая – в 1919 г.

Композиция была представлена для западной публики Украинской Республиканской Капеллой под руководством дирижера Александра Кошица.

В США эта песня настолько понравилась, что в 1936 году американец украинского происхождения Петр Вильговский, который работал для радио NBC, создал английскую версию слов к "Щедрику". Песня напоминала Вильговському перезвон, и он зафиксировал этот образ в своих стихах. Позже песня закрепилась в музыкальной культуре западных стран под названием "колядка колоколов" (Carol of the Bells).

Как сообщал OBOZREVATEL, оркестр Военно-воздушных сил США в Европе поздравил украинцев с грядущими новогодними праздниками, выполнив легендарную рождественскую песню "Щедрик".