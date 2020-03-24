Украинские водители могут избежать штрафов за нарушение ПДД: в системе нашли лазейку

В автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах, которая будет работать в тестовом режиме до 1 мая, есть нюансы, которые позволяют или вообще не платить штраф, или платить не полностью.

Об этом рассказал автоюрист Богдан Глядик, передает "Экспресс". Он уточнил, что закон предусматривает, что каждому водителю ежегодно насчитывается 150 штрафных баллов, которые будут взимать за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, – по 50 баллов за каждое.

Так, по словам автоюриста, можно сделать три безнаказанных нарушения.

wikilaw.ru

Вместе с тем, Глядик добавил, что автоматическая фиксация нарушений ПДД нужна, но в том формате, в котором ее запускают сегодня, она не будет эффективной. Юрист пояснил, что юридические основания для отмены 100% штрафов, будут оформлены с помощью камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"Еще в 2010 году Конституционный Суд признал неправильной практику, когда штрафы накладывают не на водителя-нарушителя, а на собственника транспортного средства. Было отмечено, что есть принцип индивидуализации, и конкретное лицо, совершившее правонарушение, должен нести за это ответственность. А нынешняя система фиксации предусматривает, что меня могут привлечь к ответственности только за то, что я являюсь владельцем автомобиля. Порядок на дорогах нужен, но не ценой нарушения прав человека", – отметил Глядик.

Отметим, Министерство внутренних дел всерьез взялось за безопасность граждан страны с целью снизить количество ДТП с летальным исходом. Так, "война на дорогах" начнется с Киева и Киевской области, где нарушителей ПДД будут ловить с помощью видеофиксации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе.

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