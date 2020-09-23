Украинские ученые могут создать вакцину от коронавируса: генетик дала подробные объяснения

Украинские ученые могут разработать вакцину от коронавируса и быть востребованными на мировом рынке, если получат надлежащее финансирование от государства.

Об этом OBOZREVATEL заявила украинский генетик Оксана Пивень, комментируя создание собственной вакцины от коронавирусной болезни двумя институтами, которые получили на это государственные гранты.

"Очень хорошо, что в Украине занялись разработкой вакцины. Это первый этап. Сама разработка – сложный процесс, который занимает ни один год, и ни два. Может длиться 5-6 лет и состоит из многих этапов. Украина будет заниматься первым – самой разработкой вакцины. Верю, что при должном финансировании у нас все получится", – заверила Пивень.

По ее словам, украинские ученые будут конкурентоспособными и смогут предлагать свои услуги в разработке вакцин в будущем. Потому что коронавирус – это не единственный вирус, с которым люди столкнутся в дальнейшем.

"Будет очень хорошо, если у Украины будут свои лаборатории и группы и мы сможем удовлетворять внутренние потребности. Не стоит недооценивать украинскую науку. Нам сто лет насаждали тезис, что украинцы второй сорт. Это не так, и у нас, и у медицины, науки очень большой потенциал, который государству стоит поддерживать финансово", – подытожила Пивень.

Напомним, что сейчас в мире на финальной стадии исследования находится только одна вакцина шведско-британской компании, которую разрабатывают в партнерстве с Оксфордским университетом. В случае успешных испытаний, она может быть готова к концу этого года.

"Испытывают немало препаратов и теоретически один из них будет эффективным. Непонятно, как долго будет сохраняться иммунитет. Если исчезнет через 3-4 месяца, то ценность такой вакцины невелика. И об этом мы узнаем не раньше следующего года. Надежда есть, но есть и много сомнений", – уточнил OBOZREVATEL американский биолог по разработке вакцин Константин Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021 года.