Украинские ученые изобрели 100% защиту от COVID-19: как выглядит

Глеб Иванов Общество 08:03, 31.07.2020

В Тернопольском национальном медицинском университете ученые разработали пневмошлем с фильтрами за защиты от коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как уверяют изобретатели, он стопроцентно защищает от COVID-19. Его разработчик Андрей Ковальчук заявил, что это не просто капюшон с прозрачным забралом, а именно шлем с турбиной и двумя фильтрами. Шлем можно носить не снимая сутки, уверяют ученые (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Инновационная система защиты органов дыхания и кожи головы от инфекционных агентов. Размер вирусной частицы может составлять в среднем около 100 нанометров, то такой фильтр не пропускает молекулы запаха, размер которой составляет один нанометр. Следовательно, проникнуть вирусу через этот фильтр не возможно", – говорит Ковальчук.

Ученые из Тернополя изобрели шлем от COVID-19
Скриншот

Главное в изобретении не герметичность, а турбина, которая нагнетает воздух в середину, создавая зону повышенного давления.

Ученые из Тернополя изобрели шлем от COVID-19
Скриншот

"Модель шлема и концепция заключается в том, что работник защищен с помощью того, что нагнетается внутрь него чистый воздух и инфицированный воздух загрязненный токсичными агентами не может попасть", – объяснил соавтор проекта Андрей Павлишин.

Ученые из Тернополя изобрели шлем от COVID-19
Скриншот
Ученые из Тернополя изобрели шлем от COVID-19
Скриншот

Разрабатывали шлем на основе защиты, которую используют в вирусно-бактериологических лабораториях. Но усовершенствовали, сделали меньше и легче и подсоединили к портативной зарядке. Разработка уже на завершающем этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промежуточные исследования украинского препарата "Корвитин" для неспецифической терапии COVID-19 прошли успешно. Его планируют испытать в лечении.

Комментировать
Общество

Смотрите также

На Донбассе умер военный ВСУ. Фото

В России отказались от переговоров по Донбассу на уровне советников: у Зеленского отреагировали

Вагнеровцы в Минске, или "Белорусская рулетка" Путина

Кравчук заявил о компромиссах в переговорах по Донбассу и высказался об особом статусе

"Не один нож уже стерла": история филейщицы, которая 20 лет работает на "Комплексе Агромарс"