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Украинские туристы снова застряли на курорте

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Группа украинских туристов застряла в аэропорту Барселоны из-за отмены рейса авиакомпании YanAir.

Как сообщает ТСН, рейс компании должен прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указано время - 20:30.

Также пассажиры сообщили, что в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Забирали отдыхающих из мест проживания ночью.

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Они утверждают, что туроператором выступает компания JoinUp!

Стоит отметить, что в 3:10 в Барселону из Борисполя собирался вылететь рейс YanAir, но пока запланированное время вылета - 12.25.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.

Место
ИспанияБарселона
Объекты
Join UpYanAir
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