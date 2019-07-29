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"Украинские церкви забрали греки": Ницой объяснила скрытую суть Томоса

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Согласно полученному Украиной Томосу, все украинские церкви, находящиеся за рубежом, отошли Вселенскому патриархату.

Это следует из документа, сообщила на своей странице в Facebook украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой. Она объяснила разницу между Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ) с точки зрения филологии.

"Украинская православная церковь (УПЦ) означает, что это церковь украинцев. Где украинцы, там и может быть украинская церковь. Украинцы в Украине или в Канаде, или в Австралии – неважно где организовали свою украинскую церковь, там она и есть. Украинская церковь в Украине, Украинская церковь в Канаде, украинская церковь в Австралии. Православная церковь Украины (ПЦУ) означает, что эта церковь находится в Украине. На ограниченной территории данной страны. Итак, Украинская православная церковь может быть где угодно в мире. Православная церковь Украины может быть только в Украине. Это так согласно филологии", - написала она.

Томос

Томос

Интерфакс

"Украинские церкви забрали греки": Ницой объяснила скрытую суть Томоса

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Ницой далее провела параллели с жизнью.

"Как было до Томоса? Украинские православные церкви были построены в Украине и в разных странах по всему миру, где были украинцы. Как стало после Томоса? Православные церкви украинцев могут быть только в Украине. Не может быть украинских православных церквей за рубежом. А что с теми нашими украинскими церквями, которые были за границей по всему миру? Их забрали себе греки. Люди и имущество отошли согласно Томосу к Вселенскому патриархату. Собственно, эта филология и прописана в тексте Томоса, который получила Украина..." - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх Филарет заявлял, что "Томос навредил Украине".

Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины УПЦ КП Томос
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
На нобелевку тянет. По слабоумию
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинцы начали что то подозревать
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