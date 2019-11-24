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24 ноября • обновлено в 17:33
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Украинские танкисты показали свою мощь на Донбассе: впечатляющие кадры

1.5т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожение условного противника.

Зрелищные фото разместили на странице штаба ООС в Facebook. Как подчеркивают военные, тренировки являются регулярными для защитников Украины – для поддержания надлежащего уровня боевой готовности резервов.

"Танки и протитанкисты действовали как единое целое", – говорится в сообщении.

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Танкисты ВСУ на Донбассе отработали разгром оккупантов: зрелищные фото

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Отмечается, что на боевых машинах военнослужащие отработали выход в район ожидания, где приняли в подчинение противотанковый артиллерийский резерв.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

После этого совместно бойцы осуществили выход в район расположения противника для нанесения ему огневого поражения.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

"Свое передвижение полем боя танкисты прикрывали установлением дымовой завесы. Вместе победим! Слава Украине!" – не теряют оптимизма в ВСУ.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ООС. В частности, оккупационные войска и их подопечные использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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