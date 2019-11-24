Украинские танкисты показали свою мощь на Донбассе: впечатляющие кадры

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожение условного противника.

Зрелищные фото разместили на странице штаба ООС в Facebook. Как подчеркивают военные, тренировки являются регулярными для защитников Украины – для поддержания надлежащего уровня боевой готовности резервов.

"Танки и протитанкисты действовали как единое целое", – говорится в сообщении.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Отмечается, что на боевых машинах военнослужащие отработали выход в район ожидания, где приняли в подчинение противотанковый артиллерийский резерв.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

После этого совместно бойцы осуществили выход в район расположения противника для нанесения ему огневого поражения.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

"Свое передвижение полем боя танкисты прикрывали установлением дымовой завесы. Вместе победим! Слава Украине!" – не теряют оптимизма в ВСУ.

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Обучение танкистов ВСУ на Донбассе Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ООС. В частности, оккупационные войска и их подопечные использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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