Украинские студенты снова могут испытать себя в крутом приключении от Red Bull

До 17 февраля продолжается прием заявок на Red Bull Can You Make It? 2020, проект для студентов, которые готовы рискнуть и отправиться в недельное путешествие по Европе без денег и мобильной связи. Единственной валютой путешественников будут банки Red Bull, которые они смогут обменивать на ночлег, переезды и впечатления.

До 17 февраля 2020 творческие и амбициозные студенты, которые хотят принять участие в этом приключении, могут собрать команду из трех человек, снять впечатляющее видео о том, почему именно они должны поехать в это путешествие, и подать заявку на сайте проекта. Из всех претендентов путем онлайн-голосования и судейского отбора будет выбрана одна команда из Украины, которая отправится в Европу участвовать в приключении Red Bull Can You Make It?

Вдохновляйтесь видео о проекте

Red Bull Can You Make It ─ это соревнование, в котором важно не то, когда ты добрался до финиша, а то как именно ты это сделал. Результаты команд будут оцениваться по трем категориям: количество набранных баллов за выполнение заданий на Контрольных точках – чек-пойнтах, количество набранных баллов за выполнение заданий из "Списка Приключений" и поддержка команды в социальных сетях.

Принять участие в соревновании могут любые студенты страны, которые достигли 18 лет. Прием заявок открыт на сайте до 17 февраля 2020 года.

21 апреля 200 команд из 60 стран будут распределены среди пяти стартовых точек Европы: Барселона, Милан, Будапешт, Копенгаген и Амстердам. Каждая команда сдаст все свои наличные деньги, кредитные карточки и личные телефоны, и получит запас банок Red Bull, который на неделю заменит путешественникам деньги.

Команды-участники смогут создать собственные маршруты путешествия, посещая чек-пойнты в различных европейских городах, где их будут ждать разного рода задания, за выполнение которых команды будут получать баллы. Кроме этого, в течение всего путешествия участники будут публиковать фото и видео-дневники в социальных сетях, обеспечивая себе дополнительную поддержку зрителей, соответственно больше баллов!

За время недельного путешествия команды должны остановиться как минимум в шести чек-пойнтах, после чего они смогут финишировать в Берлине.

Участникам прошлых сезонов Red Bull Can You Make It? удавалось обменять банки Red Bull как на автобусные билеты и скромный номер в хостеле, так и на полет на вертолете или ночь в пятизвездочном отеле! На что невероятного участникам удастся обменять банки в этом году?

Здесь можно прочитать о впечатлениях прошлогодних украинских победителей - команды Kozaks-

Этапы проекта:

- до 17 февраля 2020 - Прием заявок

- 18 - 24 февраля - Онлайн-голосование

- 9 марта - Определение команды-победительницы, которая представит Украину

- 21 - 28 апреля - Неделя путешествия Red Bull Can You Make It?

Регистрация и детали: https://canyoumakeit.redbull.com/uk-ua

