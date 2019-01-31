Украинские студенты на лучшей пищевой выставке мира: сладости из фасоли, конфеты из золота и бордовый шоколад

30 лучших студентов пищевых ВУЗов Украины посетили крупнейшую кондитерскую выставку в мире – ISM 2019 в Германии. В поездку победители отправились благодаря благотворительному Фонду Бориса Колесникова, который организовал конкурс для тысячи студентов профильных образовательных заведений из разных областей Украины. По итогам конкурса будущим технологам и кондитерам выдали сертификаты на посещение главного ежегодного события в кондитерской сфере.

В первый день Фонд организовал для студентов экскурсию по Кельну. Ребята посетили Кельнский собор, собор святого Мартина, Ратушу, Площадь Старый Рынок, Музей духов, Мост Гогенцоллернов.

Экскурсия сопровождалась интересными рассказами гида, который познакомил студентов с легендами одного из красивейших городов Германии.

На следующий день студенты отправились покорять масштабы ведущей мировой выставки сладостей и закусок. Разбежавшись по разным стендам, будущие пищевики рассматривали и пробовали новинки на вкус, общались с представителями мировых компаний, узнавали о всех последних достижениях в сфере пищевых технологий.

А посмотреть действительно было на что: в выставке ISM 2019 приняли участие около 1 700 экспонентов из 76 стран, среди них такие мировые гиганты, как: Barcel, Lambertz, Sölen, Colombina, Sorini, Ricola, Kambly. Также на экспозиции были представлены 32 ведущие украинские кондитерские компании.

На выставке были представлены интересные виды продукции: разноцветный шоколад, конфеты с добавлением пищевого золота, морской соли и различных специй, фиолетовые свекольные чипсы, попкорн из зеленого чая и круассаны с активированным углем и другое.

"Я впервые увидела такую масштабную выставку с таким огромным ассортиментом кондитерских изделий. Очень разные и настолько неординарные вкусы. Мне очень понравилось, тем более, это была моя первая поездка за границу", - рассказала студентка Уманского национального университета садоводства Анастасия Трофуша.

Несомненно, студенты пищевых ВУЗов поразились и представленному техническому оборудованию для кондитерских фабрик, которые наглядно показывали процесс создания разнообразных вкусняшек.

"В связи со своей узкой специализацией, я большую часть проводила в павильоне оборудования. Очень понравилось оборудование, связанное с автоматизацией процесса, я считаю это перспективной сферой, которую нужно развивать, это наше будущее. Тут была представлена часть автоматического робот-склада, который сам паллетирует и укладывает продукцию", – поделилась впечатлениями студентка Национального университета пищевых технологий Наталья Баранова.

После двух насыщенных дней на кондитерской выставке, Фонд Бориса Колесникова организовал ребятам поход в "царство шоколада", а точнее в кельнский Музей шоколада, по экспонатам которого можно проследить историю шоколада от сбора какао-бобов до упаковки сладостей.

Музей входит в десятку самых популярных в Германии. Он отличается от подобных тем, что он организован не при кондитерской фабрике, как многие другие, а лишь собирает и хранит экспонаты, показывающие эволюцию технологии изготовления шоколада со времен майя и ацтеков до современности.

"Музей шоколад в Кельне – он самый известный в стране, где представлены экспонаты еще с 1910-1930 гг. Германия имеет богатейшую культуру, поэтому ребята здесь научатся много чего новому. Первый раз я здесь был 25 лет назад, тогда я показывал нашим технологам фото из Музея, и тогда фотографии 1910-1930 гг не отличались от украинских фабрик, от самых ведущих. А сегодня это земля и небо. В Украине уже есть достаточно успешные производства", – рассказал журналистам президент Фонда Борис Колесников, который присоединился к ребятам на выставке ISM 2019.

Украинские студенты смогли увидеть миниатюрную шоколадную фабрику, на которой работают всего два работника, сама же фабрика полностью автоматизированная и производит до 400 кг шоколада в год. Попробовали знаменитый шоколад Lindt, посмотрели на работу трехметрового шоколадного фонтана из 200 кг шоколада, и ознакомились с изготовлением сложных полых шоколадных фигурок.

Впрочем, на этом приятности для победителей не закончились. В ближайшее время Фонд Бориса Колесникова огласит условия участия в проекте на получение гранта 50-100 тыс. долларов с целью внедрения стартапов молодых специалистов пищевой отрасли.

Как объяснил сам Борис Колесников, деньги, которые студенты получат от Фонда должны будут потратится на технику и организацию производства. Заявки начнут принимать уже в феврале.

"Они знают суму гранта, они должны продумать технологию, а деньги, которые получат от моего Фонда, должны потратить на технику и организацию производства. Публикацию заявок мы ждем уже в феврале.

Почему дается грант? Чтобы сделать семейный бизнес. Если вы убедите наших технологов, экономистов и инженеров в том, что вы это сделаете – вы получите грант. Условия очень просты – практическое применение и экономическая целесообразность. Вы получили грант, закончили свой ВУЗ. У нас появилась идея с грантами, чтобы вы создали свое первое рабочее место", – рассказал подробности Президент Фонда Борис Колесников.

По итогам поездки студенты получили массу впечатлений и узнали много нового, что в будущем позволит им реализовать полученные знания для развития кондитерской промышленности в Украине.

"Эта поездка для нас очень полезна, как для студентов, так и будущих предпринимателей, потому что каждый из нас хочет развиваться в этой отрасли. Мы смогли расширить свой кругозор и увеличить свой багаж знаний", – рассказала ученица Одесской национальной академии пищевых технологий Головняк Виктория.

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