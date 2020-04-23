Учебный год в украинских школах будет завершен дистанционно в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19.
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Как рассказал в интервью "Фактам" народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, Министерство образования разработало механизмы проведения и ВНО для выпускников, и итоговых аттестаций для других классов.
Роман Грищук
"Управления образования получили вводные, довели их до руководства школ и педсоветов. Даны общие четкие конкретные рекомендации, при этом многие второстепенные вопросы педсоветы будут решать на местах", – отметил он.
По словам нардепа, в связи с эпидемией школам рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные балы.
"Внешнее независимое оценивание будет проведено в любом случае, его никто не отменяет. Сроки проведения пока не установлены, так как нужно хотя бы выйти из карантина", – подчеркнул Грищук.
Он добавил, что вступительная кампания состоится по плану, на основании результатов ВНО.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина ВНО в Украине перенесут либо на июнь-июль, либо на август-сентябрь.
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