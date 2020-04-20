Украинские шахтеры пригрозили власти пешим походом на Киев

Горняки из Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровская, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни и Донецкой области хотят организовать пеший поход в Киев после окончания карантина.

Таким образом шахтеры протестуют против "созданного энергетического кризиса, невозможности устойчиво работать предприятиям и накопления долгов по зарплатам", сообщается на Facebook-странице "Конфедерации Свободных Профсоюзов".

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Системный кризис, по словам протестующих, негативно повлиял на угольную промышленность и финансово-экономическое состояние каждого без исключения угледобывающего предприятия.

"Независимый профсоюз горняков Украины, представители угольной промышленности отмечают, что развитие отрасли просто парализовано, а конструктивный диалог по выходу из кризиса отсутствует", – сказано в сообщении.

Протестующие добавили, что в стране уже не работают шахты госпредприятий "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Также останавливается "Павлоградуголь", из-за чего Украина может потерять до 95% общей угледобычи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет искать инвесторов для того, чтобы приватизировать ПАО "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами.