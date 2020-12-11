Украинские рестораны "забили" на ограничения в новогоднюю ночь: видео опроса

Ряд ресторанов в крупных городах Украины намерены работать в новогоднюю ночь, несмотря на карантинные ограничения, согласно которым в 1 ночи они должны закрываться.

Опрос заведений проводился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря. Журналистка обзвонила по несколько заведений во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и Днепре (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Львов. Один из ресторанов в целом намерен работать до часу ночи, согласно распоряжению, однако там не исключили, что посетителям можно будет задержаться. Еще одно заведение планирует завершение новогодней программы в 3 часа ночи.

Буковель. На популярном горнолыжном курорте один из ресторанов намерен работать с 21:45 до 2:00.

Днепр. Одно из заведений будет работать с 21:00 до последнего гостя, а второе – с 22:00 до 5:00.

Харьков. В одном ресторане точно не смогли сказать, сославшись на то, что сейчас вопрос с новогодней программой еще решается. В другом сказали, что работают с 18:00, но время окончания еще не знают. В третьем заведении этого города отметили, что новогодней ночи у них не будет, потому что правительство не разрешает работать.

Киев. Один из ресторанов намерен работать с 23:30 до утра. При этом среди гостей там ожидается артистка Ольга Полякова. В другом ресторане еще не определились. В третьем сказали, что планируют провести новогоднюю ночь с 22:00 до 5:00. А в четвертом не собираются проводить новогодние мероприятия и ограничатся 31 декабря только работой на вынос.

Одесса. Один из опрошенных ресторанов будет работать с 22:00 и всю ночь. Еще один с 21:30 до 4:00.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов возмутился таким решением ряда заведений: "А потом вы спрашиваете, почему такие цифры".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу Liberty Report большинство украинцев (85%) намерены встретить Новый год в кругу семьи или в одиночестве. Только 1,2% хотят провести праздник в ресторане или ночном клубе.

Напомним, что по распоряжению Кабинета министров в новогоднюю ночь заведениям общепита разрешили продлить работу до 01:00 вместо 23:00.