Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий: объявлен желтый уровень опасности

В Украине в субботу, 19 декабря, прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – из-за тумана на дорогах будет наблюдаться повышенная опасность.

Тогда как от 20 декабря и в начале следующей недели ожидается усиление ледовых явлений на Днепровских водохранилищах. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что утром на День Николая западные области Украины накроет туман. Видимость составит 200-500 м (І уровень опасности).

Кроме этого, синоптики предупреждают, что из-за понижения температуры воздуха с воскресенья, 20 декабря, и до среды, 23 декабря, на Днепровских водохранилищах ожидается усиление ледовых явлений. Оно не коснется только Каховского водохранилища.

Синоптическая картина в Украине 19 декабря meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 19 декабря ожидается пасмурная погода, в некоторых областях возможны дожди с мокрым снегом.