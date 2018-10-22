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Украинские летчики поразили экстремальным трюком: впечатляющее видео

30.6тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на экстремально низкой высоте.

Один из самолетов при этом едва не коснулся взлетной полосы. Как пишет Business Insider, неизвестно, где было снято видео, однако возможно, что это - авиабаза 25-й транспортной авиационной бригады в Мелитополе Запорожской области.

Журналисты пришли к такому выводу, судя по количеству военно-транспортных самолетов Ил-76МД, которые можно увидеть на видео.

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Отмечается, что штурмовики могли лететь с аэродрома Кульбакино на окраине Николаева, который является базой 299-й бригады тактической авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский летчик-истребитель выдал невероятное шоу.

Место
Украина
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Bio Sphera
Bio Sphera
Классный трюк... когда заходя на посадку, не смог выпустить шасси)
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Shevchenko Alexander
Shevchenko Alexander
посмотрел-почитал. Что можно сказать? "Ай маладэц". но учитывая РЕАЛЬНОЕ состояеие Воздушных Сил Украины- идиоты. Целый полковник захотел показать подполковнику- КАК он может на Су-27. Показал. Яму и груду металлолома. Такие трюки БЕЗОПАСНО могут выполнять ТОЛЬКО хорошо натренированные лётчики, которых в Украинских Військово-Повітряних Силах- НЕМАЄ.
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Готик Анна
Готик Анна
Журналист дурак! Ты еще подробно опиши про аэродром для кацапов...
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