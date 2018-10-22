Украинские летчики поразили экстремальным трюком: впечатляющее видео

В сети появилось видео, на котором видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на экстремально низкой высоте.

Один из самолетов при этом едва не коснулся взлетной полосы. Как пишет Business Insider, неизвестно, где было снято видео, однако возможно, что это - авиабаза 25-й транспортной авиационной бригады в Мелитополе Запорожской области.

Журналисты пришли к такому выводу, судя по количеству военно-транспортных самолетов Ил-76МД, которые можно увидеть на видео.

Отмечается, что штурмовики могли лететь с аэродрома Кульбакино на окраине Николаева, который является базой 299-й бригады тактической авиации.

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