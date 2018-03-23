Украинские первоклассники получат бесплатные LEGO

Все первые классы в Украине получат с 1 сентября бесплатные наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс.

Министерство образования и науки подписало соответствующий Меморандум о взаимопонимании с The LEGO Foundation, согласно которому Благотворительный Фонд обеспечит наборами первоклассников приблизительно в 17 тысячах школ в течение 2018-2019 года. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

"Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться", - рассказала вице-президент The LEGO Foundation, глава программы "Сообщества обучения посредством игры" Каспер Оттоссон Канструп.

Кроме того, компания поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении. Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании в Украину 20 марта 2018. Предположительно, груз будет доставлен до 31 числа. Ученики получат наборы "Шесть кирпичиков" и "LEGO Play Box".

"Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям из каждой украинской школы овладевать материал интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению интересным и достойным для этой возрастной группы образом", – заявила министр образования Лилия Гриневич.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Минобразования представило новый проект Порядка зачисления, отчисления и перевода учеников.