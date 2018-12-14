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Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото

1.4тЧитать материал на украинском

Николаевский отдельный батальон морской пехоты Украины прошел подготовку под руководством инструкторов из США.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, учения проходили на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Для военнослужащих Николаевского отдельного батальона морской пехоты в течение нескольких месяцев длился курс жесткой интенсивной подготовки в рамках работы "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина" (JMTG-U). Так в течение первых дней батальонных тактических учений было проведено выдвижение в район сосредоточения и занятия позиций, проведение оборонительных действий", – уточнили в ведомстве.

Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
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Также штаб провел планирование контрнаступальних действий, изучение и анализ действий противника, его сил и средств, а также подготовку к самой наступательной операции.

Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото

"В ходе проведения контрнаступальной операции условного противника уничтожили, а ситуация в районе выполнения задач батальона была стабилизирована. По завершению батальонных тактических учений было проведено подведение итогов, на которых командованием МЦМБ и представителями стран-членов и партнеров НАТО батальон был признан одним из лучших среди подразделений, которые уже проходили подготовку на территории полигона и способным успешно выполнять задачи по назначению", – уточнили в ведомстве.

Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото
Украинские пехотинцы успешно прошли жесткую военную подготовку США: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области прошли масштабные тактико-специальные учения органов системы Министерства внутренних дел Украины, в которых участвовали новые подразделения.

Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Американцы старательно натаскивают своих ручных шавок. Но из карателя невозможно сделать настоящего солдата. Практика показывает, что, в реальных боевых условиях трусливые укрошумеры сразу же дрыщут себе в шаровары и сдаются в плен.
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van Dijk Max
van Dijk Max
спасиба америке , как всегда лучшее мясо для котла
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минин евген
минин евген
а кацапы крестным ходом ответят!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, вот напомни мне, в какой войне твои хозяева выиграли?
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