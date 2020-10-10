Помните, где-то в марте я рассказывал как известные украинские политики и олигархи начали массово скупать к себе в гаражи ИВЛ.

Теперь у них новая тема.

Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса.

Последние дни ко мне все чаще поступают звонки с одинаковым вопросом:

– Алексей, а где можно достать российскую вакцину в Украине?!

– А зачем вам?

– Хочу вколоть себе и своей семье.

– Ее здесь нет и быть не может.

– Да ладно тебе. За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй, у кого можно ее достать.

Нет, не все.

С-О-В-Е-С-Т-Ь

Нельзя купить за деньги.

Здесь.

За последние 6 лет тысячи украинских людей погибли от рук российских агрессоров. Они отобрали у нас мир и землю.

А вы после всего этого вот так запросто готовы уколоть себе их вакцину?!

Все те, кто об этом всерьёз раздумывает, кто не стесняется подобное спрашивать и реально ищет варианты эту вакцину привезти.

Знаете.

Это так мелко, так мерзко и так низко.

Отвечаю всем и сразу:

Я считаю лучший способ вам вакцинироваться российской вакциной – это сменить гражданство.

И чем быстрее – тем лучше.

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