Украинские моряки рассказали о пережитом ужасе в тюрьме Ливии: они лишились зубов и истощали
Из-за ужасных условий пребывания в ливийской тюрьме у пленных украинских моряков из танкера "Рута" ухудшилось здоровье. Питание было таким плохим, что у некоторых мужчин выпали зубы.
О времени, проведенном в заточении в тюрьме, украинцы рассказали в материале на "Униан". По словам моряков, их бросили в камеры на 4-8 человек, не дав забрать личные вещи. К тому же в тюрьме они находились в бараках с убийцами, насильниками и наркоторговцами.
"Никто нас не фильтровал – поселили туда, где было место. Меня, например, – в одну камеру с двумя убийцами… В общем, "соседи" разношерстные были и относились по-разному. Одни пытались "достать", другие относились нормально, даже делились едой и одеждой", – вспоминал старпом судна.
Кормили пленников в тюрьме отвратительно. Украинцы рассказали, что из еды были макароны, рис или кус-кус, приправленные томатами и острым перцем.
"Еще хуже – вода, которая абсолютно не пригодна ни для питья, ни для приготовления пищи, ни для умывания – у многих ребят от нее выпали зубы. При этом бутилированная вода в Ливии – дороже бензина", – сказал моторист танкера.
Моряки вспоминали, что первый год заключения был самый сложный. Украинцы выжили только поддержке извне. Людям передавали продукты питания, одежду и медикаменты. За деньги они покупали питьевую воду в тюремном магазине.
"На тюремных харчах мы бы не дожили…", – отметили моряки и признали, что здоровье у них изрядно пошатнулось. Все сильно похудели (некоторые потеряли 20 и больше килограммов), у некоторых – проблемы с артериальным давлением, у двоих еще нашли гепатит С.
"У меня начались жуткие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Недели за две до отъезда домой начался приступ – невыносимые боли! Пытались лечить медикаментозно, а на третьи сутки мучений решились вести в больницу, где после тщательного обследования прооперировали", – поделился матрос Виктор Фадеев, который из-за протухлой водопроводной воды лишился восьми зубов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Ливии военно-морские силы задержали два судна, подозреваемых в контрабанде нефти с североафриканской страны. Одним из них оказался украинский танкер "Рута".
Позже сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему эксплуатации арендованного государственного морского судна, через которую в акватории Ливии задержали 14 украинских моряков.
В мае 2020 года в Ливии украинские моряки танкера "Рута" объявили голодовку, находясь в местной тюрьме.
19 июня в Украину вернулись пленные моряки танкера "Рута":