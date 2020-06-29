Украинские моряки рассказали о пережитом ужасе в тюрьме Ливии: они лишились зубов и истощали

Из-за ужасных условий пребывания в ливийской тюрьме у пленных украинских моряков из танкера "Рута" ухудшилось здоровье. Питание было таким плохим, что у некоторых мужчин выпали зубы.

О времени, проведенном в заточении в тюрьме, украинцы рассказали в материале на "Униан". По словам моряков, их бросили в камеры на 4-8 человек, не дав забрать личные вещи. К тому же в тюрьме они находились в бараках с убийцами, насильниками и наркоторговцами.

"Никто нас не фильтровал – поселили туда, где было место. Меня, например, – в одну камеру с двумя убийцами… В общем, "соседи" разношерстные были и относились по-разному. Одни пытались "достать", другие относились нормально, даже делились едой и одеждой", – вспоминал старпом судна.

Кормили пленников в тюрьме отвратительно. Украинцы рассказали, что из еды были макароны, рис или кус-кус, приправленные томатами и острым перцем.

"Еще хуже – вода, которая абсолютно не пригодна ни для питья, ни для приготовления пищи, ни для умывания – у многих ребят от нее выпали зубы. При этом бутилированная вода в Ливии – дороже бензина", – сказал моторист танкера.

Моряки вспоминали, что первый год заключения был самый сложный. Украинцы выжили только поддержке извне. Людям передавали продукты питания, одежду и медикаменты. За деньги они покупали питьевую воду в тюремном магазине.

"На тюремных харчах мы бы не дожили…", – отметили моряки и признали, что здоровье у них изрядно пошатнулось. Все сильно похудели (некоторые потеряли 20 и больше килограммов), у некоторых – проблемы с артериальным давлением, у двоих еще нашли гепатит С.

"У меня начались жуткие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Недели за две до отъезда домой начался приступ – невыносимые боли! Пытались лечить медикаментозно, а на третьи сутки мучений решились вести в больницу, где после тщательного обследования прооперировали", – поделился матрос Виктор Фадеев, который из-за протухлой водопроводной воды лишился восьми зубов.

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