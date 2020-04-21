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21 апреля • обновлено в 20:15
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Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж

2.1т
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Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали боевые стрельбы по воздушным мишеням.

Тактико-специальные учения проходили на общевойсковом полигоне ВСУ, сообщается на странице Генерального штаба в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж

В учениях "Тучин2020" принял участие личный состав подразделения противовоздушной обороны 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, а также экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Сухопутных войск.

Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж

Морпехи отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей, а также маневры на новые позиции и ведение огня по воздушным мишеням из засады.

Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж

Также в условиях быстрой смены обстановки они учились вести разные виды боев в составе отделений, взводов, батарей и дивизиона.

"Командиры получили практику в управлении подчиненными подразделениями, усовершенствовали вопросы принятия решений, постановки задач подчиненному личному составу, организации взаимодействия, морально-психологического и боевого обеспечения", – отметили в Генштабе.

Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж
Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж
Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж
Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж
Украинские морпехи показательно "уничтожили" воздушные цели: мощный фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения механизированных бригад ВСУ провели масштабные учения в районе отвода тяжелого вооружения ООС.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Ку Алексей
Ку Алексей
В Кремле паника или истерика?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне особенно понравилось выражение Обоза "мощный фоторепортаж"...))) три обосранца...))) жаль, что здесь нельзя фото выкладывать, я бы вам показал мощный фоторепортаж...)))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вeдeние orня по вoздушным mишeням из зaсaды". Нoвoе слoвo в прoтивoвoздушнoй обoрoне?)
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