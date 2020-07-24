Украинские мэры обсудили проблемы децентрализации с депутатами Европарламента

Руководители пяти украинских городов и депутаты Европейского парламента из депутатской группы "Украина — ЕС" обсудили проблему сворачивания децентрализации в нашей стране. ZOOM-конференция состоялась в четверг, 23 июля.

Об этом Днепровская панорама узнала на сайте партии "Пропозиція" .

Главными вопросами, которые обсудили на конференции, стали проблемы сворачивания реформы децентрализации в Украине, недопустимость внесения изменений в избирательное законодательство прямо накануне проведения местных выборов и давление со стороны власти на муниципалитеты с использованием админресурса, в частности силовых структур.

Мы благодарны депутатам Европарламента, которые во время своих каникул и плановых отпусков нашли возможность с нами встретиться. Для нас это знаковое событие, ведь они понимают всю сложность проблем, которые сейчас есть в Украине", — отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

С украинской стороны в конференции приняли участие городские головы: Житомира — Сергей Сухомлин, Черкасс — Анатолий Бондаренко, Николаева — Александр Сенкевич, Черновцов — Алексей Каспрук и Днепра — Борис Филатов.

Европейский парламент представляли Виола фон Крамон-Таубадель; бывший депутат Бундестага, вице-президент делегации Европарламента в комитете "ЕС — Украина"; а также представители комитета Михаэль Галлер, Андрюс Кубилюс и Петрас Ауштрявичус.

Хочу подчеркнуть, что мы обсуждали не только проблемы, касающиеся членов партии "Пропозиція". Мы представляли и позицию других городских голов, которые уполномочили нас вести переговоры от их имени и рассказать европейским коллегам о давлении, которое власть оказывает на местное самоуправление по всей стране, активно используя для этого СБУ", — рассказал Филатов.

По результатам обсуждения стороны договорились провести конференцию в расширенном формате. По словам мэра Днепра, с украинской стороны будет около 15 городских голов и больше депутатов Европарламента — они берут этот вопрос на контроль.

Следующая встреча мэров с евродепутатами запланирована на сентябрь 2020 года.