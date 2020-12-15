Украинские медики запустили флешмоб, требуя обещанных зарплат. Видео

В Украине медикит запустили в соцсетях флешмоб #врятуйлікаря, требуя от власти обещанного повышения заработных плат.

О начале акции рассказал в Facebook журналист Евгений Тищук. По его словам, если народные депутаты не прислушаются к требованиям медработников, те готовы выйти на общенациональную забастовку (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Врачи и медсестры записывают небольшие видеоролики о своей зарплате и том, как вынуждены выживать на эти деньги. Некоторые говорят, что ищут подработку, чтобы прокормить семью.

Причем на низкий размер доходов жалуются как молодые специалисты, так и опытные врачи.

"У нас десятки таких видео и они продолжают поступать. 7000, 8000, 6000 гривен – врачи настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду", – написал Тищук.

На одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов рассказал, что его должностной оклад составляет 5385 гривен.

"С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам", – сказал в своем обращении Кудимов.

Медики выкладывают в соцсети ролики с требованием повысить зарплаты Facebook

Медики запустили флешмоб Facebook Евгения Тищука

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения максим Степанов заявил, что в редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что выделенных на образование и медицину денег в проекте бюджета на 2021 год хватит на то, чтобы на 30% повысить зарплаты медикам и на 26% – сотрудникам сферы образования.