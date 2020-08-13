Медики умышленно 'болеют' коронавирусом из-за доплат? В больницах Украины разгорелся скандал, в Минздраве опровергли

За последние сутки, 12 августа, в Украине коронавирусом заболело 92 медика. В общем, это вдвое-втрое меньше, чем было в начале эпидемии. Однако, несмотря на это, в обществе до сих пор ходят слухи, что вспышки в районных больницах, особенно в регионах, – это "накрученная статистика, чтобы медики могли получить прибавку к зарплате в 300%".

Действительно ли украинские врачи пользуются такой схеме – читайте в материале OBOZREVATEL.

Врачи не были готовы к эпидемии коронавируса

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 9 482 медицинских работников, выздоровели – 7 067. Около 60 умерли. В апреле число заражений среди медперсонала доходило до 21%. Фактически это был самый высокий показатель. Бывало, в больницах одновременно заболевало 30-40 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов такую статистику объяснял тем, что украинские больницы в самом начале эпидемии "не были готовы к таким вызовам", и добавил, что с апреля уровень заболеваемости среди медиков упал в три раза: "Тогда было два аспекта: во-первых, массовое отсутствие у медперсонала средств индивидуальной защиты; во-вторых, они не совсем тщательно соблюдали правила профилактики внутрибольничной инфекции. На сегодня у нас заболеваемости медиков 7%. Мы его сокращаем все время".

Однако в украинском обществе ходят слухи, мол, врачи могут умышленно указывать о тестах с положительным результатом, чтобы получать 300% надбавки к заработной плате. Логика такова: если зарплата медсестры составляет 4 тыс. 573 грн, то с надбавкой на руки получится где-то 14 тыс. 634. Точная сумма зависит от количества отработанных суток.

В Минздраве категорически опровергли эту информацию, назвав ее "полной чушью", и добавили, что 300% надбавки для врачей выплачивают только в случае, если они работают с больными COVID-19, а не болеют самостоятельно. Если медперсонал заразился коронавирусом на работе, никаких других доплат не получает. Лечение назначают, как и всем остальным гражданам.

Врачи ежемесячно проходят тест на коронавирус

Украинские медики, работающие с инфицированными, в комментариях OBOZREVATEL категорически отрицают подобные схемы. Мол, медикам "невыгодно" болеть из-за бюрократических процедур – следует заполнять большое количество документов.

"Почему растет количество больных? В первую очередь, из-за тесных контактов людей, коллектив-то один, у всех семьи, родственники. К тому же это такая морока проводить расследования острого профессионального случая заболевания. В этом точно никто не заинтересован, куча бумаг. Так же у нас – строгая еженедельная отчетность по наличию, остатку и запасам средств специальной защиты. Все под жестким контролем", – заверила OBOZREVATEL главный врач одной из больниц на Западной Украине, попросив не указывать ее имени.

Примерно то же OBOZREVATEL рассказала медсестра одной из столичных больниц, где в июне коронавирусом заболело 93 медика: "У нас постоянные серьезные проверки, все контролируют, поэтому написать "липовый" диагноз невозможно. Сейчас нас ежемесячно проверяют на коронавирус с помощью ИФА-тестирования. Образцы возят на улицу Эстонская".

Справки о коронавирусе купить невозможно

OBOZREVATEL обзвонил несколько контор, которые в Киеве занимаются изготовлением различных справок, в том числе и медицинских, но ни одна из них не делает о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции: не имеют бланков, которые можно было бы считать законными.

Теоретически, единственный момент, где можно "написать" себе коронавирус, – это договориться напрямую с лабораторией. В Минздраве признают, что тесты ПЛР могут иметь погрешность, поэтому если в случае наличия симптомов тест показывает отрицательный результат, стоит сдать его еще раз. Вот в этом промежутке и можно "купить" себе справку о наличии коронавируса.

Однако этот вариант выглядит фантастическим.