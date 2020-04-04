Украинские медики поехали в Италию бороться с коронавирусом: Аваков рассказал подробности

Все двадцать медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам бороться с COVID-19 добровольно.

Об этом заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов. По их словам, за несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь – специальный груз дезинфекторов, передает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Сегодня мы самолетом Нацгвардии Ан-74 отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно – украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса", – сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также отметил, что за два дня в Италию будет направлена гуманитарная помощь:

"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт", – добавил Арсен Аваков.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медики, которые отправляются в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", – сказал Максим Степанов.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсена Авакова и министру здравоохранения Максиму Степанову за столь необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

"Украинские медики, которые будут 14 дней работать, помогать итальянским врачам и получать опыт, и который они смогут использовать дальше. Этот вклад итальянская сторона очень ценит", – отметил Давиде Ла Чечилия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском регионе Венето планируется провести массовое тестирование жителей на коронавирус. Прежде всего, протестуют 100 тысяч врачей и медсестер.

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